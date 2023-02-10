Бастрыкин запросил доклад по ситуации с накренившимся домом в Салехарде

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с аварийным домом в Салехарде. В официальном сообщении не говорится, о каком именно строении идёт речь. Но вероятнее всего это деревянное здание по адресу Геологов,22, о котором агентство писало накануне. Жильцы дома в соцсетях пожаловались на то, что строение может уйти под землю.



«В СМИ сообщается о проживании 6 семей в небезопасных условиях в деревянном аварийном доме в Салехарде. Из-за нарушения целостности стен одна часть здания накренилась, что может привести к полному его обрушению. Срок расселения жильцов установлен лишь на 2025 год»,– описывают проблему в Следкоме.



Известно, что следственное управление по ЯНАО уже начало проверку.



Ранее в комментариях под постом о проблеме чиновники предложили жильцам участвовать в другой программе по переселению. В этом случае людям выплачивают стоимость их аварийного жилья и плюс 25% от этой суммы. Получившие такую компенсацию граждане могут самостоятельно приобрести жильё на рынке недвижимости.

«Данный дом признан аварийным и подлежит расселению до 01.07.2025. В прошлом году проведены поддерживающие мероприятия. По вопросу мониторинга состояния дома жители дома могут обратиться в УО «Доверие» телефон 3-65-01, 3-65-12. Учитывая, что из 8 квартир в 6 проживают собственники, до расселения дома, они могут воспользоваться Пилотным проектом переселения граждан из аварийного жилья. Цель Пилотного проекта заключатся в том, что к рыночной стоимости аварийного жилья прибавится еще 25% бюджетных средств. Полученные деньги можно вложить в приобретение жилья на первичном рынке в городе. Дополнительную информацию по участию в Пилотном проекте можно получить в управлении жилищной политики Администрации города по тел. 8(34922) 9-90-07, добавочный 203, 204.", – говорится в комментариях властей города.

Салехард, Наталья Ефремова

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