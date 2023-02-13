Во время стрельбы в кафе Лабытнанги ранили человека

В ресторане Лабытнанги во время стрельбы ранили человека. ЧП случилось в заведении «Огни Баку» 12 февраля сообщает «МК Ямал» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по округу.

Там добавили, что участники конфликта не задержаны, их «ищут».

Известно, что потасовка произошла между гостями заведения.

«Один из злоумышленников достал травматический пистолет, произвёл выстрелы. В результате один из участников конфликта получил касательное ранение предплечья. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. К моменту их прибытия нападавшие скрылись с места происшествия», – рассказали в полиции Ямала изданию NEFT.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас сотрудники полиции ищут злоумышленников.

В самом кафе в ответ на звонок журналиста «Новый День» сообшили, что ничего не знают о происшествии.

Стрельба в кафе Лабынанги в 2016 году стала очень громким инцидентом. Тогда в заведении под названием «Кахети» стрелял сотрудник прокуратуры Эрик Иванов. Как заявил хозяин кафе, прокурор случайно зашёл в заведение перед закрытием, увидел потасовку и начал стрелять, защищаясь. Однако по другой версии, прокурор «крышевал» кафе и приехал по просьбе хозяина, у которого произошёл конфликт с гостями, писало агентство «URA.RU».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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