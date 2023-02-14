Стрелявший в ресторане Лабытнанги сдался полиции

Мужчина, стрелявший в кафе «Огни Баку» в Лабытнанги, сдался полиции. Об этом пишет информагентство «Лабытнанги» ссылкой на данные МВД. Пистолет был травматическим.

Потасовка случилась в воскресенье, 12 февраля. Как сообщали в полиции, пуля задела одного из посетителей. К моменту приезда полиции стрелок скрылся.

«В полиции Лабытнанги рассказали, что сегодня участник конфликта сам явился в полицию, написал явку с повинной и сдал травматическое оружие»,– сообщает издание.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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