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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 15 февраля 2023, 09:42 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов назначил представителя по вопросам СВО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил представителя по вопросам специальной военной операции на Украине. Им стал Денис Санников – ветеран боевых действий, который с самого начала спецоперации курирует вопросы снабжения и быта ямальских бойцов, налаживает контакт с командованием, рассказали в пресс-службе главы региона.

Г-н Санников будет встречаться с военнослужащими узнавать их нужды, передавать им информацию от семей.

Как уточнили в правительстве, офицер в составе спецподразделений принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике, в составе ССО в военной операции России в Сирии. Он уже не раз побывал в зоне проведения СВО.

«Наша задача – помогать ребятам, поддерживать боевой дух, приносить вести от семей, земляков. За год работы наладили связи с командирами, логистические цепочки для гуманитарных грузов. Хорошее взаимодействие с общественными организациями, объединениями матерей и жён. У ребят, конечно, всегда есть вопросы, пожелания. Стараемся все решать», – цитируют г-на Санникова в пресс-службе правительства Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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