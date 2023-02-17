Военнослужащий из Ноябрьска возвращается домой из плена

Представитель губернатора ЯНАО по вопросам СВО Денис Санников сообщил о том, что в ходе обмена военнопленными на Родину вернётся житель Ноябрьска.

«Поступила информация, что сегодня удалось обменять нашего земляка, жителя Ноябрьска. Скоро он вернется домой. По возможности в этом направлении будем двигаться и дальше», – написал г-н Санников в своём аккаунте в телеграм.

Он сослался на аккаунт депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева. «Минобороны РФ возвращает домой 101 российских военных, на Украину вернулись 101», – написал г-н Саралиев.

Видео – аккаунт депутата ГД Шамсаила Саралиева

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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