Ямалец вместо больного оленя убил человека

В Красноселькупском районе Ямала сотрудник агрофирмы по трагической случайности вместо больного оленя убил человека. Следственный комитет раскрывает подробности ЧП.

Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел 16 февраля 2023 года.

«Около 11 часов на участке местности, находящемся в 80 км от села Толька, 39-летний сотрудник агрофирмы производил отстрел ослабевших домашних оленей. Проявив преступную небрежность, подозреваемый произвёл выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина 1992 года рождения скончался на месте происшествия»,– рассказали в СУСК ЯНАО.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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