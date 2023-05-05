Дело об убийстве оленевода на Ямале передают в суд

Силовики уточнили обстоятельства случайного убийства оленевода в Красноселькупском районе. Ранее сообщалось, что стрелок метил в больного оленя. Но после проведения расследования стало известно, что он хотел убить вожака стаи, который уводил оленей. Расследование окончено, дело передают в суд.
В следственном управлении Ямала напоминают обстоятельства трагедии.
16 февраля 2023 года в 80 км от села Толька местные жители помогали оленеводу в поиске стада оленей.
«Обнаружив убегающих животных и желая застрелить вожака, уводящего стадо, 39-летний мужчина, предварительно не изучив сектор обстрела и не удостоверившись в отсутствии людей на линии стрельбы, произвел выстрел из карабина в сторону оленя, где в этот момент также находился владелец стада», – сообщают следователи.
Пострадавший был ранен в грудь. Он умер на месте. Ему был 31 год.
Красноселькупский район, Наталья Ефремова
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