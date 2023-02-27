Ямалец отдал мошенникам три миллиона рублей

Очередной ямалец пал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО, в дежурную часть надымского отдела полиции поступило заявление от 57-летнего жителя города, который пояснил, что лжесотрудники банка обманули его и похитили более 3 млн рублей.

В ходе проверки полицейскими установлено, что 6 февраля через мессенджер потерпевшему позвонил якобы менеджер банка и заявил, что от его имени злоумышленники пытаются оформить кредит. Для отмены незаконной заявки лжеспециалист рекомендовал оформить новый займ, что поверивший мужчина и сделал. Далее с помощью приложения банка надымчанин перевел различными суммами полученный кредит в сумме 2 млн рублей и собственные сбережения на указанные неизвестным номера телефонов и счета банковских карт, отправив на чужие реквизиты более 3 млн рублей. Получив денежный перевод, незнакомец перестал отвечать на звонки, потерпевший обратился за помощью в полицию.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Надымскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется следствие.

Как ранее писал «Новый День», бОльшая часть звонков от мошенников поступает с территории Украины. В пике в одном только Днепре действовало примерно 1000 мошеннических колл-центров, сейчас их насчитывается примерно 100.

Полиция призывает граждан быть бдительными и прерывать немедленно любые подозрительные звонки, тут же перепроверяя информацию в своем банке по проверенным каналам связи.

Надым, Елена Васильева

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