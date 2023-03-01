Ямал отказался от репетиции срабатывания сирен оповещения

На Ямале, как и в ряде других регионов УрФО, отменили проверку готовности систем оповещения населения. Как уточнили в УМЧС по округу, она перенесена на неопределенный срок.

Отметим, что отмены репетиции срабатывания сирен оповещения сегодня также произошли в Свердловской и Челябинской областях.

Напомним, за последние две недели в российских регионах люди уже дважды слушали фейковые сигналы тревоги – неизвестные взламывали серверы телеканалов и радиостанций и запускали оповещение о том, что людям необходимо пройти в укрытие из-за воздушной атаки.

Салехард, Елена Васильева

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