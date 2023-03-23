Далеко и несовременно: аудиторы нашли нарушения в горнолыжном комплексе Лабытнанги

Аудиторы выявили нарушения и недостатки в работе горнолыжного комплекса «Октябрьский» в Лабытнанги. В ходе проверки выяснилось, что ГЛК имеет слаборазвитую инфраструктуру, изношенное и устаревшее оборудование, низкую транспортную доступность для населения, а также узкий спектр предоставляемых услуг. Об этом сообщает Счётная палата Ямала.

Комплексом занимается муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр города Лабытнанги». Именно оно и подверглось ревизии.

Счётной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки:



– отсутствие контроля за платной деятельностью ГЛК;

– ненадлежащий контроль за использованием муниципального имущества и его учёта;

– недостатки в сфере правового регулирования при предоставлении мер социальной поддержки посетителям ГЛК и установления тарифов оказания платных услуг;

– нарушения прав граждан на получение гостиничных услуг, отвечающим требованиям безопасности;

– несоблюдение действующего законодательства при использовании генерирующих мощностей электроэнергии.



Аудиторы отправили рекомендации и отчёт в адрес губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова, председателя Заксобрания Сергея Ямкина и главы Лабытнанги Марины Тресковой.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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