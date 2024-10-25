Подъёмник за 50 млн рублей в горнолыжке «Октябрьский» показала мэр Лабытнанги

Глава Лабытнанги Марина Трескова показала обновлённый горнолыжный комплекс «Октябрьский», который в прошлом году критиковали аудиторы.

По словам г-жи Тресковой, комплекс станет базой для новой секции – сноуборда (откроется в СШОР имени Т. В. Ахатовой).

«В этом сезоне смонтировано модульное здание площадью 544 кв. м, где разместятся раздевалки, тренажерный зал, медпункт, тренерская, зона хранения и ремонта инвентаря», – написала градоначальник. Она добавила, что инфраструктуру будут развивать и дальше.

В 2023 году Счётная палата после проверки обнаружила, что ГЛК имеет слаборазвитую инфраструктуру, изношенное и устаревшее оборудование, низкую транспортную доступность для населения. После этого власти города заявили о замене подъёмника и покупке снеговых пушек.



Согласно документам, которые есть в распоряжении агентства «Новый День», подъёмник обошёлся в 50 млн рублей, на снежные пушки потратили ещё 11,1 млн рублей. Были и другие приобретения к сезону, например, новые гусеницы на снегоуплотнительную машину.

«Дополнительно приобретены две снеговые пушки. Оснеживание склонов позволит расширить сезон работы комплекса. За последние годы здесь заменили системы тепло- и водоснабжения, а также освещения, приобретены дизельные установки, ратрак для подготовки склона, снегоходы, инвентарь. В конце ноября обновленный ГЛК примет первые соревнования. Встречать будут сноубордистов со всех уголков России», – добавили в департаменте физкультуры и спорта Ямала.

Горнолыжный комплекс обновляли, очевидно, с привлечением окржуных средств, так как Марина Трескова благодарила за помощь губернатора Дмитрия Атюхова.

фото - тг-канал Марины Тресковой

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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