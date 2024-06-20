После замечания аудиторов горнолыжный комплекс в Лабытнанги заменит подъёмник

В Лабытнанги обновят оборудование горнолыжного комплекса «Октябрьский». Весной 2023 года спортивный объект раскритиковала Счётная палата, заявив, что в комплексе устаревшее и изношенное оборудование.

Как сообщила сегодня глава Лабытнанги Марина Трескова, помощь в обновлении рекреационной площадки оказал губернатор Дмитрий Артюхов (что за помощь, она не пояснила, очевидно, речь идёт о финансовых вложениях).

«Начаты работы по возведению модульного здания площадью более 500 кв м: идёт подготовка основания под строительство, к осени работы планируем завершить. Заменим новым, отечественным двадцатилетний бугельный подъёмник. Дополнительно приобретём две снеговые пушки для оснеживания склонов, что позволит продлить сезон работы комплекса. В дальнейших планах – строительство просторной автостоянки»,– написала г-жа Трескова.

фото – Марина Трескова, тг-канал

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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