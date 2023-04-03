Прокуратура проверит новый аэропорт Нового Уренгоя из-за огромных пробок на парковке

Транспортная прокуратура выяснит, почему скапливаются пробки на привокзальной площади в новом аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщили ведомстве. Проверку надзорная инстанция проведёт после жалобы в соцсетях.

Люди написали, что с выдачей талонов есть проблемы. Пробки скапливаются на выезде. И в итоге бесплатный период нахождения на стоянке (15 минут) заканчивается, и гости вынуждены платить по 500 рублей. «Только что оттуда, еду злая за то, что я простояла в пробке, отдала 500₽. Заехала. Выехала сразу. 500₽ как с куста. Неужели нельзя в это время, когда улетают и прилетают ВСЕ рейсы, увеличить время! И как я поняла, жаловаться кому-то бесполезно», – написала одна из подписчиц в группе «ЧП. ДТП, Новый Уренгой» «ВК».

Тариф в 500 рублей за стоянку в зоне высадки дольше 15 минут введён с 1 апреля для того, чтобы не создавать пробки. Однако по какой-то причине это не сработало в аэропорту Нового Уренгоя. Раньше на парковке можно было бесплатно находиться полчаса.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», о ненадлежащей работе системы автоматической выдачи талонов для пользования парковочной зоной на привокзальной площади аэропорта г. Новый Уренгой, что привело к скоплению машин при выезде с парковки и взиманию платы по увеличенному тарифу», – говорится в сообщении прокуратуры.



Не исключено, что в правилах работы парковки найдут нарушения законодательства о защите прав потребителей.

На парковку в аэропорту Нового Уренгоя уже жаловались пассажиры и провожающие. Ранее власти и представители аэропорта объясняли заминки тем, что терминал работает в тестовом режиме. В феврале аэропорт открыл президент РФ Владимир Путин, и он заработал в обычном режиме.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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