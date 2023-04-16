В Лабытнанги в сгоревшем доме нашли 4 трупа

В Лабытнанги в сгоревшем доме нашли четверо погибших. Пожар случился вечером 15 апреля 2023 года. Сгорел двухэтажный дом по адресу: Школьная, дом № 31. Следователи проводят проверку и возбудили уголовное дело.

«После тушения пожара обнаружены тела четырех граждан без видимых признаков насильственной смерти со следами термического воздействия»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Назначены судебно-медицинские экспертизы обнаруженных трупов с целью установления причины смерти граждан.

Ранее глава Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что мэрия помогает погорельцам и разместит их во временном жилье.

В доме из 16 квартир 14 в собственности граждан, рассказывала г-да Трескова.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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