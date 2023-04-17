Тело пятого погибшего нашли в сгоревшем доме Лабытнанги

Тело пятого погибшего нашли во время разбора конструкций сгоревшего дома в Лабытнанги по адресу Школьная, 31. Об этом сообщили в управлении МЧС по ЯНАО 17 апреля. Там добавили, что труп обнаружили сегодня утром.
Ранее в пресс-службе Следкома по ЯНАО сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пожара. Квалификация – ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
ЧП случилось 15 апреля около 17 часов вечера.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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