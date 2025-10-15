Виновной в гибели пятерых на пожаре в ЯНАО признали директора управляющей компании

В Лабытнанги осудили директора управляющей компании «Комфортный дом» Светлану Шевченко за пожар с погибшими. Речь идёт о ЧП, которое случилось 15 апреля 2023 года: горел двухэтажный дом по адресу Школьная 31. Погибли пять человек – их тела нашли спасатели во время разбора завалов и тушения дома. Г-жа Шевченко должна на пять лет отправиться в колонию.

Уголовное дело по факту пожара расследовал ямальский Следком. Там раскрывают обстоятельства расследования. Директор УК не обеспечила работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования, а также не провела пусконаладочные работы и опробование электрооборудования в доме. В 2021 году мэрия Лабытнанги сообщала, что в доме проведут капитальеный ремонт – в деревяшке должны были заменить сети электро- и водоснабжения.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц).

Женщина также не сможет занимать должности в сфере ЖКХ в течение двух лет.

Дом не был аварийным.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

