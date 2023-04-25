На Ямале создадут программу для извлечения газа со «старых» месторождений

На Ямале разрабатывается программа по извлечению остаточных запасов Надым-Пур-Тазовского региона. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Расшифровка беседы опубликована 25 апреля 2023 года на сайте Кремля.

«Конечно, новые проекты, крупные проекты дальше шагают в Арктику, где-то даже в шельф. Но и в традиционном регионе, так называемом Надым-Пур-Тазовском регионе, где уже построены города, где есть дороги, все коммуникации, аэропорты, в конце концов, там тоже ещё есть много наших ресурсов. Да, где-то они требуют других технологий, где-то они требуют особенных налоговых решений, но они есть под землёй, и взять их на самом деле с точки зрения общего фактора, потому что рядом всё уже построено, – наша задача», – отметил глава автономного округа.

По словам г-на Артюхова, остаток запасов составляет до двух триллионов кубометров газа. Речь идёт о горизонте планирования в 20-30 лет.

Салехард, Юлия Фролова

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