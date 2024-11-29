«Газпром» утвердил программу вовлечения остаточных извлекаемых запасов Надым-Пур-Тазовского региона на 2025-2029 годы

Правление «Газпрома» утвердило технологическую программу вовлечения остаточных извлекаемых запасов Надым-Пур-Тазовского региона на 2025-2029 годы, которая призвана систематизировать перспективные решения по освоению залежей, сообщает пресс-служба компании.

В документе собраны мероприятия по разработке наиболее эффективных для использования технологий, их испытаниям и адаптации к условиям применения, а также к масштабному внедрению на объектах добычи группы «Газпром».

Надым-Пур-Тазовский – это традиционный регион добычи углеводородов компании.

Отмечается, что «Газпром» последовательно вовлекает в разработку более глубокие ачимовские залежи, а также ведутся геологоразведочные работы по изучению юрских и других отложений региона.

Москва, Елена Васильева

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