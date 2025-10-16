Губернатор Ямала Артюхов лоббирует льготы для трудноизвлекаемых запасов газа

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе рассказал о добыче трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Для такой нефти уже есть льготы, которые делают её добычу выгодной. А вот для добычи газа этой категории преференций нет, и г-н Артюхов лоббирует их введение на федеральном уровне. Вопрос ранее поднимал предправления «Новатэк» Леонид Михельсон.

Губернатор автономии сообщил, что округ вышел на второе место по добыче нефти в стране. Большой вклад в объёмы добычи внесли новые проекты – Новопортовское и Мессояхское месторождения. Также удаётся продолжать разработку на ряде старых промыслов: Вынгапуровском, Вынгаяхинском, там как раз идёт работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти, рассказали в пресс-службе губернатора. Там отмечают, что довольно большой объём «нефтяных» ТрИЗ на Ямале являются доступными, а их вовлечение экономически эффективно.

Запасы трудноизвлекаемой нефти в регионе в основном относятся к Ачимовской толще – их объём оценивается на уровне порядка 5 млрд тонн. Для разработки залежей сформированы три технологических полигона добычи (тестовые участки – прим.ред.). На Ямале также пользователям таких участков предоставляют налоговые льготы.

Г-н Артюхов обратил внимание на то, что регион заинтересован в разработке запасов газа в Надым-Пур-Тазовском регионе, который обеспечивает почти 60% газодобычи страны. Там сосредоточено свыше половины газовых резервов округа – 18 триллионов кубометров, восемь из которых относят к трудноизвлекаемым или малорентабельным. По словам главы округа, нужны системные решения для того, чтобы их разработка стала выгодной.

В апреле замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что его ведомство рассмотрит возможность господдержки для разработки газовых трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) «Новатэка» в Надым-Пур-Тазовском регионе, однако решений пока не принято. Чиновника цитировали РИА Новости: «Там было обращение («Новатэка» – ред.). Финансово-экономическую модель будем смотреть. Никаких решений не принято».

Салехард, Наталья Ефремова

