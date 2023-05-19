Губернатор Артюхов и вице-премьер Новак поговорили о новых запасах старых месторождений

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с зампредом правительства РФ Александром Новаком. Они обсудили добычу углеводородов и газификацию жилых домов.
По данным пресс-службы правительства Ямала, г-н Артюхов рассказал федеральному чиновнику то же, что раньше докладывал президенту Владимиру Путину – о создании программы по извлечению остатков ресурсов в Надым-Пур-Тазовском регионе. Регион обеспечивает более половины общероссийской добычи природного газа. Новые решения позволят сохранить занятость людей и использовать уже построенную инфраструктуру на этой территории.
Ранее сообщалось, что запасы там составляют до двух триллионов кубометров газа. Речь идёт о горизонте планирования в 20-30 лет.
Также губернатора автономного округа рассказал вице-премьеру о подготовке к празднованию в 2025 году 50-летия Нового Уренгоя,
Москва, Салехард, Наталья Ефремова
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