Власти Ямала увеличивают штат чиновников, которые будут контролировать стройки

Власти Ямала увеличивают штат структуры, ответственной за строительство. Причина – большое число строек в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства автономного округа. На 25 человек вырастет штат ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».

Согласно постановлению губернатора, с 1 мая 2023 года предельная штатная численность ГКУ составляет 189 единиц.

«В целях выполнения задачи цифровизации в отрасли и повышения эффективности деятельности ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» в условиях увеличения объёмов строительных и ремонтных работ, принято решение об увеличении штатной численности. Основной объём новых штатных единиц – специалисты технического надзора, а также технического контроля и проверок. В текущем году учреждение осуществляет технический надзор и строительный контроль более чем над 350 объектами и является основным окружным заказчиком-застройщиком», – пояснили в пресс-службе окружного правительства.

Ранее сотрудники ГКУ не раз фигурировали в коррупционных уголовных делах. Например, в деле бывшего главы фонда жилищного строительства Калашникова.

Салехард, Наталья Ефремова

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