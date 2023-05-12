Ямальские спасатели все ещё тушат тюменские и курганские пожары

Ямальские спасатели продолжают тушить курганские и тюменские пожары.

65 сотрудников «Ямалспаса» работают в соседних регионах, сообщает пресс-служба правительства округа.

Из них 35 человек задействованы на тушении лесного пожара площадью 5800 гектаров вблизи деревни Антрак Курганской области.

Ещё один отряд спасателей «Ямалспаса» из 30 человек ликвидирует природные пожары в Тюменской области. Группа, состоящая из надымских бойцов, ликвидировала лесной пожар, угрожавший селу Муллаши.

Сотрудники МЧС работают в селе Корюково, где проводится тушение пожара площадью около 900 гектаров.

На Ямале нет действующих природных пожаров. Пожароопасный сезон в регионе начался с 10 мая и продлится до 1 октября.

Салехард, Тюмень, Курган, Наталья Ефремова

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