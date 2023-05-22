Ямальские спасатели вернулись после тушения пожаров в Курганской и Тюменской областях

Ямальские спасатели вернулись с тушения пожаров в Курганской и Тюменской областях. В соседних регионах работали более ста ямальских специалистов.

«51 ямалспасовец вернулся на Ямал из Тюмени и Кургана. Также вернулись 50 спасателей МЧС России, которые помогали в тушении пожаров в Курганской области. Группа из 14 сотрудников «Ямалспаса» остается в Тюменской области для помощи в ликвидации природных пожаров», – говорится в сообщении департамента гражданской защиты ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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