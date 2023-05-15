Выходец из Карелии возглавил департамент на Ямале

Департамент госзаказа на Ямале возглавил Евгений Жирнель. До назначения на госдолжность он руководил Фондом «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес». Об этом сообщают в пресс-службе правительства ЯНАО.

Отметим, на Ямале г-н Жирнель появился в 2019 году.

Он родом из Карелии, где в своё время возглавлял Минэкономразвития. В интервью изданию «Вести Карелии» в 2017 году он рассказывал, что уезжает из региона после отставки с поста, так как ему предложили интересную работу в МФЦ Ленинградской области.

«Что вы можете сказать тем, кто сейчас будет иронизировать, – мол, в правительстве говорят, что не нужно покидать родной регион, а сами после отставок уезжают?», – спросил у г-на Жирнеля журналист.

«Вы знаете, здесь на самом деле все просто. Каждый человек сам выбирает, исходя из своей жизненной ситуации, исходя из своей профессии. То есть не покидать регион только из каких-то патриотических чувств – это не совсем рационально сегодня. Я думаю, что вряд ли на такие призывы жители республики будут реагировать – не покидать регион только потому, что их к этому призывают. Для того, чтобы население регион не покидало, должны создаваться объективные условия более привлекательные для жизни, чем в других регионах, связанные с реализацией профессиональных возможностей, с уровнем жизни и так далее. То есть одними призывами здесь проблему не решить», – ответил чиновник.

Согласно официальной справке правительства Ямала, Евгений Жирнель родился 17 марта 1979 года. В 2001 году окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2006 году – очную аспирантуру Института экономики Карельского научного центра РАН. В 2021 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по специальности «Экономика». Кандидат экономических наук.

Евгений Жирнель – выпускник Московской школы управления «Сколково», финалист трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» 2021 года в УрФО.

Салехард, Наталья Ефремова

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