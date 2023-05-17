Экс-директор мусорного оператора ЯНАО, которого осудили за мошенничество, проиграл партнёрам суд на Ямале

Закончился судебный спор вокруг соучредителей «мусорного оператора» на Ямале – компании «Инновационные технологии». Бывший директор этой фирмы Сергей Шевченко пытался взыскать со своих партнёров по мусорному бизнесу на Ямале 53 млн рублей, однако суд ему отказал. В 2021 году г-на Шевченко признали виновным в мошенничестве и осудили – сначала приговорили к реальному сроку, потом изменили его на условный. Поводом стал всё тот же мусорный бизнес, но уже в другом регионе – в Томской области. В суде доказано, что будучи директором мусорного оператора, г-н Шевченко неправомерно получил бюджетные субсидии. Кстати, на Ямале регоператор тоже получает субсидии регулярно.

Вернёмся к арбитражному спору на Ямале. Соучредителями компании «Инновационные технологии» несколько лет назад стали 2 компании – «Ямалэкосервис» и «Вис Север». Сергей Шевченко был участником второй фирмы вместе с бывшим главой Пуровского района Евгением Скрябиным и бизнесменом Игорем Снегуровым. В 2020 году г-н Шевченко решил компанию покинуть. Его доля на тот момент составляла 40% от номинальной стоимости уставного капитала, что составляет 12 тыс. рублей. Компания должна была выплатить ему действительную стоимость доли. Г-н Шевченко обратился к специалистам – ООО «Аудиторская фирма «Гарант» для её расчёта. Они насчитали 53,3 млн рублей.

«Вис Север» с этой стоимостью не согласился. Г-н Шевченко пошёл в суд.

Арбитраж назначил свою экспертизу, которая показала, что действительная стоимость его доли всего 1 рубль. Разница в оценках объясняется разницей в подходах к оцениванию этой величины.

Суд решил, что оценка, сделанная привлечёнными в ходе процесса экспертами, правильная. И поэтому отказал г-ну Шевченко.

Кот именно остался в соучредителях компаний, которые фигурируют в деле, агентство «Новый День» рассказывало ранее подробнее. Это югорские коммерсанты, а также извесные энергетики Алексей Бобров и Артём Биков.

Салехард, Юлия Фролова

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