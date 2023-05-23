Правительственный фонд ЯНАО получит 11 млн рублей за управление вокзалом в Коротчаево

Околоправительственный фонд РИФ «Ямал» получит почти 11 млн рублей за 3 месяца, которые он управлял железнодорожным вокзалом в Коротчаево. Об этом сообщается в документах правительства ЯНАО. Деньги выделят в форме субсидии.

«Постановлением предусмотрено возмещение затрат на содержание обновлённого ж/д вокзала в Коротчаево в период с 30 декабря 2022 года по 30 марта 2023 года. С 1 апреля 2023 года объект передан в управление ОАО «РЖД» по конкурсным процедурам. Принимаемые меры позволили ускорить процесс запуска приоритетного объекта», – говорится в пояснениях пресс-службы губернатора Ямала.

Напомним, РЖД тоже имеет право на возмещение расходов, которые не будут покрыты прибылью, и на вознаграждение. Согласно документам, планируемый размер возмещения по договору доверительного управления составляет на срок действия договора около 116 млн рублей. Вокзал предоставляется в доверительное управление с 01 апреля 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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