Предприниматель взял муниципальный контракт на починку тротуара и, ничего не сделав, получил за работу 600 тысяч рублей

В Тазовском под суд попал местный предприниматель, который соврал о выполнении муниципального контракта и получил за это 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в декабре 2021 года в поселке Тазовский, между индивидуальным предпринимателем и администрацией района по результатам проведенного электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на проведение работ по ремонту деревянного тротуара. Предприниматель, встречаясь с представителем заказчика, неоднократно заверял его в выполнении работ по контракту и их завершении в установленные сроки, в то время как фактически они им вообще не выполнялись. В конце декабря того же года предприниматель встретился с должностным лицом администрации, принимавшем работы по муниципальному контракту, и, будучи уверенным в том, что специалист не будет проверять фактическое выполнение работ по ремонту тротуара, обманул его, заверив в том, что работы им выполнены в полном объеме. Представив заказчику акт приема выполненных работ, содержащий ложные сведения, предприниматель получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей.

Однако фактическая проверка состояния деревянного тротуара подлог вскрыла.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью возместил причиненный бюджету муниципального образования ущерб. Однако дело о мошенничестве все равно было передано в суд.

Приговором виновному было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Тазовский, Елена Васильева

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