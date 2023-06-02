Поплывшую трассу Надым-Салехард хотят отремонтировать за 5 лет

Отремонтировать дорогу Надым-Салехард планируют за 5 лет. При этом чиновники отмечают, что конкретные сроки им «назвать сложно».

Глава ведомства Денис Напольских в прямом эфире 2 июня сообщил, что в 2023 году планируется провести работы на 37 км километрах трассы. «В этом году порядка 25 км мы будем щебёночный участок приводить в порядок, однем его в асфальт. И порядка 12 км будет выполнен ремонт. То есть 37 км на дороге Надым-Салехард к прошлогодним 15 уже прирастут. Там достаточно большой ещё объём, но темпы будем наращивать. Рассчитываем, что в течение 5 лет приведём в соответствие. Это сложная, но решаемая задача», – отметил спикер.

Чиновник подчеркнул, что ремонт состоится на участке, который находится ближе к Надыму. «Там погрузим шпунтовые ограждения и выполним работы по покрытию дорожному для того, чтобы привести в норматив», – отметил г-н Напольских.

В его ведомстве добавили, что ищут варианты решения проблем с просадками. «На данный момент сложно назвать конкретные сроки. Для полного асфальтирования необходимо решить проблему с просадками. Мы делаем всё возможное, чтобы наши дороги отвечали всем современным требованиям комфорта и безопасности», – уточнили в Дептрансе в комментариях под трансляцией с Денисом Напольских «Вконтакте».

Проезд по дороге Надым – Салехард открыли в конце 2020 года.

Ранее власти Ямала – чиновники и депутаты, озвучивали версию, согласно которой дорога разрушается из-за природных явлений. Экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявлял, что трассу нужно будет укреплять. По его версии, проект трассы был слишком старым и не учитывал таяние вечной мерзлоты.

Салехард, Наталья Ефремова

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