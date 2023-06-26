Справоросс Лазраев станет спарринг-партнёром Артюхова на выборах

Депутат Заксобрания Ямала Максим Лазарев сообщил, что он будет одним из кандидатов на пост губернатора Ямала. Его выдвинет партия, в которой он теперь состоит – «Справедливая Россия за правду».



«В случае избрания обязуюсь сделать Ямал еще более сильным и процветающим! Чиновников отправлю общаться с народом, а молодежь позову на работу»,– написал г-н Лазарев на своей старнице «Вконтакте».



Ранее г-н Лазарев состоял в партии ЛДПР. Он стал первым названным спарринг-партнером действующего губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова (его фамилия ещё не названа, но ранее он встречался с Путиным и получил одобрение на дальнейшую работу).



Партии могут предложить губернатору Тюменской области Александру Моору своих кандидатов на пост губернатора ЯНАО.

Затем тюменский глава выберет пятерых и отправит президенту. Затем президент определит троих и внесёт фамилии в Заксобрание Ямала. Депутаты выберут одного из трех.

Салехард, Наталья Ефремова

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