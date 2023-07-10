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Понедельник, 10 июля 2023, 11:35 мск

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ЛДПР выдвинула конкурента Артюхову на процедуру назначения губернатора ЯНАО

фото – страница Александра Голубенко «Вконтакте»

Конкурентом Дмитрия Артюхова от партии ЛДПР во время процедуры назначения губернатора ЯНАО станет Александр Голубенко. Это депутат Заксобрания Ямала.

«Он был выдвинут единогласным решением делегатов конференции, которая прошла в Салехарде. Стоит отметить, что выдвижение Александра Голубенко поддержал Высший Совет ЛДПР и председатель партии Леонид Слуцкий», – говорится в сообщении на странице реготделения партии «Вконтакте».

Именно эту кандидатуру либерал-демократы отправили губернатора Тюменской области Александру Моору. После того, как все партии, представленные в парламенте Ямала, отправят кандидатуры тюменскому главе, он выберет 5 человек и направит главе государства. Владимир Путин определит троих и в несёт их фамилии в Заксобрание ЯНАО. Депутаты проголосуют за одного из предложенных президентом.

Ранее кандидатов назвали единороссы. Среди них есть действующий губернатор Дмитрий Артюхов. Также с участниками кадрового назначения определились и коммунисты, об этом сказано на них сайте. Однако фамилии кандидатов они решили прессе пока не раскрывать. От «Справедливой России» участником станет депутат Максим Лазарев.

Салехард, Наталья Ефремова

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