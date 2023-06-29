Среди кандидатов на пост губернатора ЯНАО от «Единой России» – женщина

Региональный политсовет «Единой России» в ЯНАО определил кандидатов на пост губернатора округа. Партия назвала троих – действующего губернатора автономии Дмитрия Артюхова, спикера думы Губкинского Ольгу Пескову и депутата Госдумы Дмитрия Погорелова. Об этом сообщает секретарь реготделения «ЕР» Алексей Ситников 29 июня 2023 года на своей странице «Вк».

Именно эти фамилии отправятся губернатору Тюменской области Александру Моору – такова процедура назначения губернатора ЯНАО. Своих кандидатов тюменскому главе отправят все партии, представленные в Заксобрании округа. Затем г-н Моор выберет пятерых и отправит список президенту РФ. Владимир Путин сократит список до трёх претендентов на пост главы ЯНАО и внесёт его в региональное Заксобрание. Депутаты Ямала выберут одного.

Салехард, Наталья Ефремова

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