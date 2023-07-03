Сотрудникам новоуренгойской больницы купят одинаковые халаты и ботинки за счёт бюджета

В Новоуренгойской городской больнице внедряют единую форму для сотрудников. Комплекты одежды купят за счёт бюджета округа. Об этом сообщается в документах на сайте правительства Ямала. Наборы, куда входят даже туфли, получат не только медики, но и вспомогательный персонал – сотрудники пищеблоков, кастелянши, уборщики.

Планируется купить около 2600 наборов к концу года.

Например, мужчины-врачи и работники с высшим немедицинским образованием (биологи, психологи) получат такой комплект: халат или пиджак, верхняя сорочка, брюки, джемпер, кожаные туфли, кожаные полуботинки. У женщин сорочка меняется на блузу.

Немедицинские работники и младший медперсонал получат блузу, джемпер, брюки, туфли, полуботинки. Соответственно, мужчинам вместо блузы выдадут сорочки.

Медсёстрам и медбратьям выдадут дополнительно к указанным предметам цветные рубашки.

Деньги из бюджета на покупку униформы получит «Общество специалистов профилактической медицины». Сумма пока не раскрывается. Дизайн тоже не опубликован.

Ранее о проекте по внедрению единого стиля в российских больницах заявили в Минздраве РФ. «Всем регионам для оформления поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и других медучреждений первичного звена здравоохранения рекомендован единый стиль, разработанный Минздравом России совместно с АНО «Национальные приоритеты». Фирменный стиль должен соблюдаться и в одежде медиков, и в оформлении медицинских кабинетов, информационных стендов, зон комфортного ожидания для пациентов. Во многих регионах такая работа уже ведётся»,– отмечали в ведомстве.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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