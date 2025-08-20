Медиков на Ямале переоденут в новую форму с орнаментом и цветовой дифференциацией

Медиков на Ямале переоденут в новую форму с орнаментом. Она появится у медперсонала Муравленко, Ноябрьска, Губкинского и Тарко-Сале.

Новая форма будет удобной, сшитой из качественных тканей, а отличительным знаком станет вышитое сердце с национальным орнаментом и добрым слоганом «Будьте здоровы!».

Цветовая палитра позволит легко отличать специалистов разных категорий: строгие бело-синие комплекты предназначены для врачей, бело-бордовые – для среднего персонала, а серая форма появится у младшего. Получить униформу можно будет через электронный сертификат на карту «Мир», а примерку обеспечат выездные представители производителя.

Салехард, Елена Васильева

