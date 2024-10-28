Медработников Ямала обеспечат единой униформой с сердцем на груди

Медицинские работники Ямала за счет округа будут обеспечены современной униформой.

Более двух тысяч комплектов одежды, выполненных в едином стиле, изготовил известный отечественный бренд, который хорошо зарекомендовал себя на рынке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вся линейка одежды представлена в четырех цветах: белый, бордовый, синий и серый. Уникальное отличие, которое есть только на униформе ямальских медиков, – вышитый логотип: сердце с ямальским орнаментом и слоганом «Будьте здоровы!».

Каждой категории сотрудников соответствует определенное цветовое решение и тип униформы. Врачи будут одеты в строгие бело-синие комплекты, в которые входят три халата, двое брюк и два поло. Предметы одежды легко комбинируются между собой. Средний медперсонал получит бело-бордовые комплекты. В них входят три халата, четыре топа и трое брюк. Младшему медперсоналу выдадут халат, три топа и трое брюк серого цвета.

Униформу предоставят медикам с помощью электронного сертификата. Механизм простой: на банковскую карту МИР сотрудника будут зачислены денежные средства для покупки одежды. Условие выдачи сертификата – подключение к карте «Морошка». Чтобы медикам было комфортно, они смогут примерить форму и выбрать оптимальную для себя по размеру и росту.

Екатеринбург, Елена Васильева

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