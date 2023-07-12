Глава Салехарда Титовский показал киоски в новом дизайне (ФОТО)

Глава Салехарда Алексей Титовский показал, как меняются фасады киосков и павильонов в столице Ямала. Он также сообщил, что на эти цели мэрия направляет средства гранта, который выиграл город в 2022 году. Напомним, сумма полученной премии – 45 млн рублей.

«В том числе, приведём в порядок фасады трёх торговых объектов на улице Республики и одного на улице Ямальская. Все работы планируется завершить в этом году», – отметил г-н Титовский.

Среди объектов, которые он показал в своём аккаунте в ВК, есть и стационарные, и нестационарные павильоны.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что владельцам стационарных магазинов в Салехарде выдают гранты на редизайн. В этом году чиновники одобрили уже 4 заявки. Владельцы НТО (нестационарных торговых объектов, таких как палатки и киоски) должны привести свои объекты к единому виду, который утвердила мэрия, за свой счёт. Возможно, что-то изменилось, и они также получат помощь от властей.

Салехард, Юлия Фролова

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