В Ноябрьске начальника мусорного полигона обвиняют в хищениях

В Ноябрьске начальник мусорного полигона обвиняется в воровстве топлива.

«Начальник полигона МУП «Ноябрьскспецавтотранс» с октября 2022 по март 2023 похитил дизтопливо в количестве 4 500 литров. Топливо в последующем продал по заниженной цене знакомым. Обвиняемый причинил ущерб предприятию на сумму более 282 тыс. рублей», – говорится в материалах Следкома Ямала.

Квалификация дела – ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Дело направлено в суд.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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