Почти 3 млн рублей похитил топ-менеджер МУПа в Ноябрьске на сносе ветхих домов

Очередной эпизод коррупции вскрыли правоохранители в муниципальном предприятии Ноябрьска. Экс-заместитель директора МУП «Ноябрьскспецавтотранс» (НСАТ) похитил почти 3 млн рублей на сносе ветхих домов. Схему описывают в прокуратуре Ямала. По данным агентства «Новый День», это бывший замдиректора компании Евгений Денисов.



«Заместитель директора знал о том, что работы по сносу многоквартирных домов в Ноябрьске в рамках муниципального контракта выполняли работники и техника организации. Но заключил притворный договор с аффилированной компанией с целью вывода 2,8 млн рублей»,– рассказали в ведомстве.

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении агентства «Новый День», в деле фигурирует фирма ООО «Синайл-Ойл». Её директор учился вместе с Денисовым в школе. В 2019 году у его компании было два работника – он и бухгалтер, техники не имелось. То есть сносить дома он физически не мог. Провернуть аферу с деньгами МУПа ему предложил школьный приятель Денисов, который работал в МУП «НСАТ». Поступившие от МУПа деньги директор подрядной компании распределил по другим фирмам и часть оставил себе.

О том, что именно НСАТ выполнял снос жилых домов, за которые заплатили стороннему подрядчику, во время следствия сообщили сотрудники предприятия.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).



Суд назначил бывшему управленцу условное наказание сроком на 3 года со штрафом в 500 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск прокурора о взыскании с осуждённого в пользу унитарного предприятия вреда в размере более 2,8 млн рублей.



Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника мусорного полигона МУП «Ноябрьскспецавтотранс». Он, по версии следствия, похитил топливо у предприятия и затем продал его.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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