В Ноябрьске акционируют гремевший в коррупционных скандалах МУП

Власти Ноябрьска акционируют МУП «Ноябрьскспецавтотранс. Такое решение принято на внеочередном заседании думы города. В повестке это предприятие в последнее время появлялось в связи с тем, что сразу два его руководящих сотрудника обвиняются в коррупции. Так, экс-заместитель директора МУП» (НСАТ) Евгений Денисов летом получил условный срок.

Согласно пояснительной записке, МУП будет акционирован, так как этого требует закон. Предприятие работает на конкурентном рынке – вывоз и утилизация отходов. Если бы это было не основным источником прибыли МУПа, то по закону он мог бы продолжать работать в форме унитарного предприятия. Но так как выручка по этому виду деятельности превышает10%, то МУП нужно реорганизовать или ликвидировать.

В 2023 году НСАТ получил 58% прибыли от обработки и утилизации отходов, за 1 полугодие 2024 года этот показатель составил 39%..

«В связи с тем, что выручка от деятельности по дополнительному виду на конкурентных товарных рынках превышает 10% совокупной выручки за 2023 год и 1 полугодие 2024 года, и в целях исполнения требований антимонопольного законодательства выносится вопрос о приватизации предприятия путем преобразования в акционерное общество. 03.09.2024 на заседании балансовой комиссии по управлению муниципальными унитарными предприятиями внесено предложение о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ноябрьска муниципального унитарного предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» в части преобразования в акционерное общество», – говорится в документах по обоснованию приватизации.

Экс-заместитель директора МУП «Ноябрьскспецавтотранс» (НСАТ) похитил почти 3 млн рублей на сносе ветхих домов.

Начальник полигона МУП «Ноябрьскспецавтотранс» с октября 2022 по март 2023 похитил, по версии следствия, дизтопливо в количестве 4 500 литров.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube