Сотрудник ямальского МУПа вернёт сумму полученных им взяток государству

Мастер пуровского предприятия МУП «Дорожно-строительное управление», который помогал осуждённым отлынивать от обязательных работ, выплатит не только штраф, но и сумму взяток. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала. Речь идёт о сотруднике ДСУ в Тарко-Сале. Его осудили ещё в мае 2023 года.

Взятки он получил от 5 осужденных. Эти люди не желали благоустраивать город, как им велел суд, и заходили в вагончик к мастеру, чтобы договориться о фиктивных работах. Суммы взяток были различными – 20-40 тыс.рублей.

16 августа 2023 года прокуратура сообщила, что после вступления приговора в законную силу ведомство обратилось в суд с исками о применении последствий недействительности сделок. Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в доход государства 95 тыс. рублей.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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