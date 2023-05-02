Миллион заплатит ямалец, помогавший другим прогуливать работу

В Тарко-Сале осудили участников преступный схемы, которая сложилась на муниципальном предприятии. Сотрудник МУП за взятки разрешал осуждённым на общественные работы не работать. Его признали виновным в коррупции. Осудили также должника по алиментам – одного из взяткодателей.

Как напоминают в следственном управлении СК Ямала, мастер МУП «Дорожно-строительное управление» получил от 5 осуждённых 137 тыс. рублей. За деньги он включил в табели учёта рабочего времени сведения об отбывании ими назначенного наказания без их явки.

Кроме того, мастер оформлял и направлял в УФСИН документы, подтверждающие отбытие наказаний.

Суд решил, что он должен выплатить штраф в 990 тыс. рублей. Мастера также лишили права занимать определённые должности в госорганах и муниципальных учреждениях на 4 года.

Двоих взяткодателей судили.

«В ходе следствия трое взяткодателей активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, а также обратились в правоохранительные органы с явкой с повинной. Поэтому уголовное преследование в отношении них прекращено»,– пояснили следователи.

Один из взяткодателей, который не стал писать явку с повинной – должник по алиментам. Он должен был работать в МУПе 7 месяцев и 10% из зарплаты отдавать в доход государства. Чтобы не трудится, мужчина дал взятку мастеру в 22 тыс. рублей.

Теперь ему назначили новое наказание – 2 года условного лишения свободы с испытательным сроком полтора года.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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