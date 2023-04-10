На Ямале осудят дорожника, который помогал отлынивать от работы осужденным

В Пуровском районе осудят мастера МУП «Дорожно-строительное управление» за взяточничество. Он брал деньги с тех, кто осужден на общественные работы. За взятки он ставил отметки о том, что они выходили на работу тогда как они не работали.

Мастера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ по 5 эпизодам (получение взятки в значительном размере).

«По данным следствия, в городе Тарко-Сале обвиняемый получил от 5 мужчин, осужденных судами к обязательным работам, взятки в сумме 137 тыс. рублей. За деньги он включил в табели учёта рабочего времени предприятия сведения об отбывании ими наказания без их фактической явки на обязательные работы. Кроме того, мастер оформлял и направлял в управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО документы, подтверждающие отбытие осужденными наказаний в виде обязательных работ», говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Трое из пяти из взяткодателей обратились в правоохранительные органы с явкой с повинной. Уголовное преследование в отношении них прекращено. В отношении ещё двух взяткодателей уголовные дела направлены в суд по обвинению в совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Пуровский район, Наталья Ефремова

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