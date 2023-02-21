российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 февраля 2023, 10:33 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Житель Ямала дал взятку, чтобы не работать

Житель Ямала, не желающий трудиться на благо государства, дал взятку дорожникам. Теперь сотрудник дорожной компании является подозреваемым в деле о коррупции. Сам взяткодатель тоже является фигурантом дела. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала. Инцидент произошёл в Пуровском районе.

«В Тарко-Сале в 2019 году местный житель был осуждён мировым судьей за совершение преступления. Он получил наказание в виде 380 часов обязательных работ в МУП «Дорожно-строительное управление». Мужчина передал мастеру благоустройства и содержания дорог МУП взятку в 26 тыс. рублей. Получив деньги, подозреваемый включил в табель учёта рабочего времени сведения об отбывании взяткодателем назначенного судом наказания»,– уточнили следователи.

В ходе расследования уголовного дела следователями выявлены ещё два эпизода аналогичной преступной деятельности подозреваемого.
В отношении троих взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.291 УК РФ

Пуровский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,