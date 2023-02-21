Житель Ямала дал взятку, чтобы не работать

Житель Ямала, не желающий трудиться на благо государства, дал взятку дорожникам. Теперь сотрудник дорожной компании является подозреваемым в деле о коррупции. Сам взяткодатель тоже является фигурантом дела. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала. Инцидент произошёл в Пуровском районе.

«В Тарко-Сале в 2019 году местный житель был осуждён мировым судьей за совершение преступления. Он получил наказание в виде 380 часов обязательных работ в МУП «Дорожно-строительное управление». Мужчина передал мастеру благоустройства и содержания дорог МУП взятку в 26 тыс. рублей. Получив деньги, подозреваемый включил в табель учёта рабочего времени сведения об отбывании взяткодателем назначенного судом наказания»,– уточнили следователи.

В ходе расследования уголовного дела следователями выявлены ещё два эпизода аналогичной преступной деятельности подозреваемого.

В отношении троих взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.291 УК РФ

Пуровский район, Наталья Ефремова

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