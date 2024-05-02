На Ямале злостный нарушитель ПДД откупился от обязательных работ

Следователи на Ямале раскрыли ещё одну схему ухода от обязательных работ – на этот раз в муниципальном предприятии Лабытнанги. Сотрудник МУПа получил взятку от мужчины, который должен был заниматься обязательными работами по решению суда.

Похожая история ранее стала основой для уголовного дела в отношении мастера МУП «Дорожно-строительное управление» в Тарко-Сале. Мужчина тоже брал деньги с тех, кто осужден и должен отбывать обязательные работы.

Взятку сотрудник МУПа в Лабытнанги, по данным следователей, получил год назад – в апреле 2023 года. Деньги передал мужчина, который накопил большое число штрафов за нарушение ПДД.

«По данным следствия, местный житель, осуждённый мировым судьёй за совершение административного правонарушения в связи с наличием 13 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, и получивший наказание в виде 220 часов обязательных работ, был направлен для отбывания наказания в муниципальное унитарное предприятие. Не желая отбывать наказание, он передал должностному лицу МУП взятку в 25 тыс.рублей. Мастер участка МУП включил в табель учёта рабочего времени сведения об отбывании мужчиной наказания и направил в отдел судебных приставов документы, подтверждающие отбытие наказания», – пояснили в следственном управлении СК Ямала.

Мужчина-взяткодатель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконные действия (бездействие)).

Дело ушло в суд.

В отношении мастера уголовное дело находится в производстве.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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