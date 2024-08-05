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Понедельник, 5 августа 2024, 07:58 мск

Новости Ямал

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Отказавшийся работать ямалец получил судимость и заплатит штраф 100 тыс. рублей

В Лабытнанги оштрафовали нарушителя правил дорожного движения, который не хотел заниматься общественными работами. Он дал взятку, чтобы не ремонтировать дороги. В отношении него возбудили уголовное дело, по результатам его рассмотрения в суде его оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Житель Лабытнанги был осуждён за неуплату 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Он получил наказание – 220 часов обязательных работ. В апреле 2023 года мужчину направили для отбывания наказания в муниципальное унитарное предприятие.

«Не желая отбывать наказание, он передал должностному лицу МУП взятку в 25 тыс. рублей. Мастер участка МУП за это включил в табель учёта рабочего времени сведения об отбывании мужчиной назначенного судом наказания без его фактической явки для выполнения обязательных работ, и направил в отдел судебных приставов документы, подтверждающие отбытие наказания», – напоминают фабулу дела в СУ СК ЯНАО.

В отношении мастера уголовное дело в настоящее время находится в производстве следственных органов.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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