Повторную закупку новогодних украшений для Салехарда заблокировали после жалоб

Власти Салехарда всё-таки потратят десятки миллионов на новогодние украшения – они провели повторные аукционы на закупку изделий. В ходе торгов цена многократно снизилась, но заключение контрактов заблокировано – на торги пожаловались участники рынка.

В конце сентября-начале октября муниципальные служащие Салехарда объявили два аукциона на закупку новогодних изделий. В составе заказов были ёлка, светящееся сердце, украшение на опоры освещения, светящиеся шары, кареты, свечи, домики и другое. Однако вскоре после объявления закупки от определения поставщика отказались. Через несколько дней эти аукционы объявили вновь. Причина таких действий неизвестна.

В ходе торгов участники аукционов снизили цену. Максимальная цена поставки изделий в рамках первого аукциона снизилась с 9,9 млн рублей до 7,3 млн рублей. Победителем стала компания из Тюмени ООО «Торговый дом Небесный свет». Максимальная цена второго аукциона снижена с 26,5 млн рублей до 19,9 млн рублей. Победитель всё тот же – ООО «Торговый дом Небесный свет».

Уже после определения победителя и составления проекта контракта в управление антимонопольной службы поступили жалобы на оба аукциона. Авторы жалоб разные, но аргументация очень похожа. Заявители нашли несоответствия в тех изделиях, что предлагает поставить тюменский подрядчик, с тем, что просил заказчик. Примечательно, что оба жалобщика из Санкт-Петербурга и оба они ИП.

УФАС пока не озвучило итоги рассмотрения жалоб, так что неясно, кто именно поставит дорогостоящие украшения в Салехард и по какой цене.

Салехард, Наталья Ефремова

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