Скончался бывший ямальский чиновник и друг экс-губернатора Кобылкина

Скончался бывший глава Губкинского Сергей Бурдыгин. Об этом сообщила 3 ноября 2023 года мэрия города в своих аккаунтах в соцсетях.

«Губкинцы, с глубоким прискорбием сообщаем, что в возрасте 52 лет скончался бывший глава города Губкинского Сергей Александрович Бурдыгин. Сергей Александрович руководил городом с 2015 по 2018 годы и внес свой вклад в развитие Губкинского. Он навсегда останется в истории нашего города. Выражаем соболезнования родным и близким Сергея Александровича», – говорится в сообщении мэрии.

Бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин рассказывал в интервью, что Сергей Бурдыгин – его друг детства. «Вместе уехали из Грозного ─ Сергей Бурдыгин, Егор Горшков и я. Учились в Уфе, потом работали в Геленджике. Нас так и называли ─ «три угла». Вернее, был еще «четвертый угол» ─ Сережа Хвостанцев, он первым отвалился. Сейчас живет на Ставрополье, перебрался в Пятигорск», – уточнил экс-губернатор в беседе с ТАСС.

Сергей Бурдыгин покинул пост главы города в августе 2018 года.

фото – мэрия Губкинского

Губкинский, Наталья Ефремова

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