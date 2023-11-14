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Вторник, 14 ноября 2023, 14:18 мск

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Власти запускают подушки на переправе Салехард – Лабытнанги с 15 ноября

фото – тг-канал Дептранса Ямала

С 15 ноября власти Ямала разрешают перевозку пассажиров н переправе между городами Лабытнанги и Салехард на воздушных подушках.

«С 6:45 суда на воздушной подушке начнут свою работу. С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Узнать дополнительную информацию можно по телефону: +7 (912) 420-40-46 – диспетчерская служба перевозчика», – говорится в сообщении Дептранса округа.

В этом году запуск сообщения затянулся. На Оби долго не замерзал лёд. Пока на реке есть участки с открытой водой, чиновники не разрешали проезд воздушных подушек, лицензированных властями (частные «подушки» работали, пока на них не пожаловались).

Как сообщил представитель Дептранса, в холодной воде части воздушной подушки могут обледенеть и сломаться.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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