Власти объяснили, почему подушки-вездеходы отказываются возить пассажиров через Обь на Ямале

Представители Дептранса ЯНАО пояснили, что суда на воздушных подушках не могут ходить по Оби, пока не установится лёд. Иначе они сломаются, уверяет начальник отдела развития водного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО рассказал Алексей Костогрыз. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему «подушки» уже несколько дней не работают и не перевозят людей с одного берега Оби на другой между городами Салехард и Лабытнанги. При этом «подушки» частных перевозчиков ходили, но после замечания прокуратуры они ушли с переправы.

«У нас погодные условия не позволяют замёрзнуть водной поверхности, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров. Суда вездеходные, но в паспорте есть чёткое ограничение. В зимнее время эксплуатация разрешается на ледовой поверхности при отсутствии открытой воды и минусовой температуре. В противном случае мы получаем обледенение корпуса судна, обледенение ограждения и винтов, что может привести к поломке судна, и не только у берега. Потом чем его оттуда вытаскивать? Нужно, чтоб река замёрзла, хотя бы появилось ледовое покрытие. Мы сегодня были, там сплошной битый лёд, просто открытая вода. Эксплуатация в данных условиях запрещена», – рассказал журналистам г-н Костогрыз.

Он уточнил, что лицензию на перевозку пассажиров между городами имеет перевозчик ИП Думанищев. Остальные «подушки» не лицензированные и «ни перед кем ни за что не отвечают».

«Если мы запускаем подушки сейчас, то мы их в первый же день поставим на ремонт», – сказал чиновник Дептранса.

По его словам, такая ситуация возникла из-за тёплой погоды – В Салехарде в этом году долго не замерзает река.

Ранее люди жаловались на то, что ни вертолёты, ни суда на воздушных подушках не ходят уже несколько дней. Некоторые рискуя жизнью идут по льду пешком. Другие же вспоминают ежегодные обещания руководства Ямала построить мост через Обь.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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