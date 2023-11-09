Жители Салехарда и Лабытнанги ходят по закрытой переправе пешком и спрашивают, где мост

Пока на переправе между городами Лабытнанги и Салехард не ходят воздушные подушки и не летают вертолёты, люди идут по льду пешком. Об этом сообщают подписчики паблика «Лабытнанги инфо» вечером 9 ноября. Жители городов снова вспоминают постоянные обещания чиновников построить мост через Обь, который снимет проблему переправы.

«Ужасная обстановка !!! Вчера перебирался! Ощущение как на Мексиканской границе , а мы как беженцы! Все бегают в спасении переехать на другую сторону ДОМОЙ!!! При Петре 1 наверно быстрее построился бы мост!», – написал Сергей Назарчук.

«Когда уж мост построят сколько можно обещают и все никак правильно люди уже идут и рискуют», – согласна Елена Дятченко.

Мост через Обь должен стать частью Северного широтного хода. Власти Ямала и РФ пока не определили источник финансирования для его строительства.

Подписчики паблика также выражают недовольство в связи с тем, что на переправе перестали работать частные подушки, которые перевозили пассажиров в непогоду, когда не работал транспорт, санкционированный госвластями.

«Потому что ходили частники, хоть за 1500 но люди могли перебраться на другую сторону, чтоб попасть в аэропорт, или еще по каким то своим делам. Нет же, помешали они людям ( точнее одному, который тут всё строчил и считал чужие деньги) Теперь благодаря тем людям , которые строчили те посты такая ситуация. Вот мешали вам эти частники? Хоть одна подушка за столько лет потонула? Вечно не довольные. Коснется вас ситуация, хрен вы переберетесь на другую сторону. Вертолёты не летают. Сидите ждите государственную подушку», – возмущена Ирина Ковалёва.

Транспортная прокуратура накануне заявила, что будет проверят работу «нелегальных» перевозчиков. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, будет рассмотрен вопрос уголовно-правовой оценки деятельности перевозчиков», – сказали в ведомстве.

В Дептрансе заявили, что подушки запустят, когда лёд будет толщиной 7 см. Пока же на переправе организовали дежурство спасателей.

«В период осенней распутицы и ледостава выход людей и выезд транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов запрещен. Настоятельно рекомендуем ямальцам не выходить на тонкий лед. На переправе организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Суда на воздушных подушках начнут перевозку пассажиров на межмуниципальном маршруте «Салехард – Лабытнанги» после образования толщины льда (не менее 7 см) для подготовки трассы (очистка от торосов)», – написали чиновники.

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Лабытнанги, Наталья Ефремова

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