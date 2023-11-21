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Вторник, 21 ноября 2023, 14:20 мск

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Прокуратура ищет таксистов, которые возят людей по тонкому льду между Салехардом и Лабытнани

фото – дороги и транспорт Ямала, тг-канал

Транспортная прокуратура проверит таксистов, которые возят жителей по неокрепшей ледовой переправе через Обь межу городами Салехард и Лабытнанги. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры 21 ноября 2023 года.

Сообщение о том, что таксисты рискуют жизнью – своей и пассажиров – появилось в паблике «Лабытнанги info» сегодня ночью. «Отчаянные таксисты перевозят людей через реку по 1000 р до аэропорта», – говорится в сообщении.

Ранее транспортная прокуратура проверяла суда на воздушных подушках, которые перевозили людей тогда, когда «официальные» подушки не совершали рейсы по метеоусловиям. В итоге «частные» подушки с переправы ушли. Но это не решило транспортную проблему, и до запуска лицензированных судов на воздушных подушках некоторые граждане ходили по тонкому льду пешком, чтобы не сорвать планы (из Лабытнанги ходит поезд, в Салехарде есть аэропорт).

Салехард, Лабтнанги, Наталья Ефремова

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